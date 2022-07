Pirić: U ponoć ističe rok za podnošenje prijava za glasanje izvan BiH

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine, koji će biti održani u nedjelju 2. oktobra 2022. godine, rok za podnošenje prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ističe u ponoć 19. jula.

– Više informacija o kompletnom procesu imaćemo nakon što službe dostave sve podatke – kazala je za Fenu glasnogovornica Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirić.

Prijave birača za glasanje izvan BiH Centralna izborna komisija BiH prima neprekidno od početka primjene aplikacije i do sada je nalog elektronski otvorilo 77.773 osoba, od čega je kod 12.372 naloga unos podataka u toku i svi oni imaju rok do 19. jula 2022. godine da završe unos traženih podataka i dokumenata, jer u suprotnom oni nisu završili postupak prijave i takve prijave neće biti razmatrane – saopćeno je juče iz CIK-a BiH.

U saopćenju se navodi da je obrađeno 52.429 prijava, od čega 46.394 prijave ispunjavaju propisane uvjete dok za sada ne ispunjava uvjete 6.035 prijava, a na obradu čekaju 13.972 prijave.

Osobe čija prijava ne ispunjava uvjete Centralna izborna komisija BiH je već dva puta obavijestila putem maila da otklone nedostatke i to trebaju uraditi do 19. jula 2022. godine do ponoći.

Osobama čije prijave će tek biti obrađene i koje budu imale nedostataka, Centralna izborna komisija BiH će slati obavijesti da u ostavljenom roku (koji može biti i iza 19. jula) otklone nedostatke.

Prijave za glasanje izvan BiH se dostavljaju samo elektronski putem portala e-Izbori dostupnom na web stranici Centralne izborne komisije BiH ili putem telefaksa na slјedeće brojeve: +387 33/251-333 i +387/33 251-334.

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba ili putem Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail: [email protected] .Korisnici portala e-Izbori se za tehničku podršku pristupa portalu mogu obratiti na e-mail adresu [email protected] – navode iz CIK-BiH.

RTV Slon/Fena