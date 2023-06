Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 03.06.2023. godine (subota) na području Grada Tuzle u ulici Požarnica škola u vremnu od 08:30 do 12:00 sati.

Dana 04.06.2023. godine (nedelja) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi,Drakčin, Kolimer,Cviljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te ulice: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjo Tuzlanskog Odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, balibegova Mahala,Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske Brigade, naselja u Općini Kalesija : Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremnu od 07:30 do 16:30 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Barišići, Sjever i Maline polje u vremnu od 09:00 do 16:00 sati.