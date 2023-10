Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 04.10.2023. godine (srijeda) na području:

1. Grada Živinica u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići,Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 08:30 do 15:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima: Zolje, Jajići i Zukići u vremenu od 09:00 do 10:00 te od 14:00 do 15:00 sati.

Dana 05.10.2023. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Srednja Lipnica, Marjanovići i Matići , te u ulicama: Ćazima Alića, Tuzlanskog Partizanskog odreda, i Dolinska u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.