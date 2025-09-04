Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 05.09.2025.godine (petak) na području

1.Grada Tuzle:

– u ulici 4.Aprila u vremenu od 08:00 do 10:00

– u naseljima: Ljubače, Kovačevići, Cerovi, Husino dom, Cerik, Bjeluše, Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Kovačevići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati

2. Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Mustafići i Zubovo Brdo u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.

– u naselju Radići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati

3. Općine Kalesija u naseljima: Prnjavor, Dubnica i Mahmutovići

