Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 04.02.2024. godine (nedjelja) na području

1. Grada Živinice u naseljima: Ciljuge 1, Ciljuge 2, Kokaprodukt, Hrastik, Novi grad, Poslovna zona, Novi grad A. u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

2. Grada Gračanica u naseljima: Terme, Donja Orahovica, Rječica, Karići, Bajići, Rijeka, Kačanik, Kulići, Turkovići i komplet MZ Gornja Orahovica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 05.02.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenik:

– u naseljima: Dio naselja Previle prema Podorašju i Mahali u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Zgrada Hanka na Trgu Alije Izetbegovića u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

2. Grada Živinice u naseljima: Trgozad-izlaz prema magistralnom putu u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Sapna u naseljima: Mjesna zajednica Nezuk, Zaseok i Baljkovica u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Općine Kladanj u naseljima: Hrastovac, Crkvište, Duga Mahala, Srmać, Tisovac, Plahovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.