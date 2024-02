Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.02.2024. godine (srijeda) na području

1. Grada Gradačca u naseljima: Mionica, Krčevina, Vukovići, Bošnjakovići, Liporašće, Sejdići, Vendprom, Mujići i Sinanovići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kalesija, u zgradi Bijeljinka u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

3. Općine Banovići u dijelu naselja Šišići i Odorovići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.