Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 21.4.2024. godine (nedjelja) na području

1.Općine Banovići:

– u ulicama: Rudarska, Habetova,Alije Izetbegovića,7. Novembar, Husinske Bune,Trg Žrtava Genocida u Srebrenici i Željeznička u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Vidikovac, Jezero, Grivice, Djaci, Ekonomija i Čifluk u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Nasubašići, Bečići, Željova, Dijabaz, Radina, Mrljevići, Helios, Klanac, Hrvati, Mačkovac, Grabov potok i Zlaća u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Živinica u ulicama: Alije Izetbegovića i Meše Selimovića u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

Dana 22.4.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: HVO 115 Zrinski i Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Gime Hermana i Bime Adžajlića u vremenu od 10:00 do 12:30 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

2.Grada Gradačca:

– u naseljima: Srnice Donje, Vučkovci, Sinabi, Bričići, Ormanica, Hrgovi Donji, Osinjaci, Fazlići i Gušte u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

3. Grada Lukavca:

– u naseljima: Babice; Orahovica i Jaruške te dio naselja Turija (Centar;Kišići; Ivkovina i Semići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Ibrići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.