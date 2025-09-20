Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 21.09.2025.godine (nedjelja) na području

1. Grada Gračanice:

– u ulicama: Hajrudina Džebe Bajbage, Šehidska, Patriotske Lige, Lipa, Muslimanska, Šehidski Sokak, Fadila Jahića, Mehmeda Ahmedbegovića, Patkovača, Mula Dedina, Čiriš, Gornji Čiriš, Sarajevska, Muse Ćazima Ćatića, Mustafe Rešidbegovića, Mula-Mustafe Bašeskije, ul. Bazen, Kotoruša, 212. Oslobodilačke Brigade, Javor, Osmana Mehića Tucka, Armije BiH, Bosanska, 111. Gračaničke Brigade i Trepanići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Sprečanski put i ul. Zlatnih ljiljana u vremenu od 10:30 do 12:00 sati.

-u naseljima: Hajdarevac , Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići 1,2,i 3., Bijela Polja, Podgaj, Malta u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u ulicama: Sprečanski put-Gračanica u vremenu od 13.30 do 15.00 sati,

– u ulicama Sprečanski put i Sokolovački put u vremenu od 15:00 do 16:30 sati,

– u ulici Branilaca Grada u vremenu od 16:30 do 18:00 sati,

– u cijeloj opštini Doboj Istok, MZ Lukavica, kao i naselje Bare i Vodovod u Stjepan Polju u vremenu od 09:30 do 16:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi, Huremi Mustafići, Badelka, Radići, Hujdurovići, Vrela, Hrgovi Gornji, dio Ormanice, Cerik, Jošak, Špionica Srednja. Špionica Donja, Kosica, Špionica Polja,Tutnjevac, Špionica Škola, Špionica Donja Novo Naselje, Krč u vremenu od 08:30 do 17:00 sati.

3. Grada Živinica:

– u ulicama: Meše Selimovića, Oslobođenja i Pašage Gogića u vremenu od 10:30 do 11:00 sati,

– u ulicama: Školska, Alije Izetbegovića i Prvog maja u vremenu od 11:30 do 13:00 sati,

– u naselju Novi Grad poslovna zona u vremenu od 13:30 do 15:00 sati,

– u ulicama: Prva i Školska od 15:00 do 16:30 sati.

Dana 22.09.2025.godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle u naseljima: Rasovac, Cerovi, Put Vina i Mandići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.