Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 18.06.2024. godine (utorak) na području

1.Grada Tuzle:

– u ulici Mala Solina u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Put Kosci u vremenu od 12:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Sead Bega Kulovića, Tuzlanskog odreda, Trgovačka, Zlatarska, Patriotske lige, 25.Maja, Trg žrtava genocida u Srebrenici i Soni Trg u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– naseljima: Podšići i Šići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Lukavca u dijelu naselja Bistarac (od škole prema Šićima) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.