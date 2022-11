Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 21.11.2022. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Reufa Hodžića, Hazima Vikala, Ahmeta Džanića u vremenu od 09: 00 do 11:00 sati,

– u dijelu naselja Tinja Ilići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Mrgan, Smajlovići, Brezovača, Kudumovići i Ćatići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 22.11.2022. godine (utorak) na području Grada Srebrenika: u naseljima: Tinja Kolona, Nacional, Blagići, Savići, Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Mićići, Zahirovići, Straža, Bjelave, Kuge, Like, Ljenobud, Duboki Potok, Brezje, Previle, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Brezik, Jasenica, Crveno Brdo, Drapnići, Lukići, Tinja Gornja, Tinja Donja, Tinja centar, Tinja Ilići i Cvijanovići u vremenu od 09:00 do 09:30 sati.