Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 23.08.2024. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Isaka Samokovlije u vremenu od 07:00 do 08:00 sati,

– u naselju Kicelj u vremenu od 07:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: Mahmuta Bušatlije i 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 12:30 do 14:30sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Avramovina, Kamberi, Imširi i Grabov Gaj u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

3. Grada Gračanice u naseljima: Grabovac i Stankove bare u vremenu od 08:00 do 08:30 i u vremenu od 15:30 do 16:00 sati.