Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 20.11.2024. godine (srijeda) na području Grada Tuzle u ulicama: Muftije Efendije Kurta, 9.Maja, Gornji Mosnik od 2 do 8, Donji Mosnik od 1 do 9 i Mušinac u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

Dana 21.11.2024. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenik u ulicama: Donji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Gornji Srebrenik, Ravnuše, Lipik, Vojska barake, Okresanica u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.