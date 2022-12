Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 04.12.2022. godine (nedjelja) na području

1. Grada Gračanice:

– komplet općine Gračanica i Doboj Istok u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u ulicama: Hajrudina Džebe Bajbage, Šehidska, Patriotske lige, Lipa, Mehmeda Ahmedbegovića, Čiriš, Sarajevska, Sprečanski put – Gračanica i Mulamustafe Bašeskije, te naselja Bazen, Kotoruša, Varoš, Hajdarevac i Trepanići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 05.12.2022. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Ace Saračevića i Bosanska u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Like u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gradačca u naselju Ahmetaši u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.