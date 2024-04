Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 22.4.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: HVO 115. Zrinski i Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Gine Herman i Bime Adžajlića u vremenu od 10:00 do 12:30 sati,

– u naselju Crno Blato u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

2.Grada Gradačac u naseljima: Srnice Donje, Vučkovci, Sinabi, Bričići, Ormanica, Hrgovi Donji, Osinjaci, Fazlići i Gušte u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

3. Grada Lukavac u naseljima: Babice, Orahovica i Jaruške te dio naselja Turija (Centar, Kišići, Ivkovina i Semići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenik u dijelu naselja Ibrići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Dana 23.4.2024. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Armije R BiH broj 10 i 15 i tržni centar Skojevska u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Živinice:

– u ulicama: 25. Novembra, Čardaklija i Tuzlanskog odreda u vremenu od 09:00 do 10:00 sati,

– u ulicama: 25. Novembra i u dijelu ulice Oslobođenja od UniCredit Banke do benzinske pumpe u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

3. Grada Srebrenik:

– u naselju Jasenica Polja u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.