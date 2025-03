Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 03.03.2025. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Karagići, Matići, Srednja Lipnica, Gornja Lipnica, Hasanovac, Dorić Mahala, Tisovac i Snoz u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Soko od Plane Soko do Bukva Soko u kompletu i Serhatlije u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

Dana 04.03.2025. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Dobrnja, Bosanskih Franjevaca, Čanići i Marina Glava i Razinoge u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Jošak, Kosica Dežići, Špionica Polja, Špionica Srednja,Plane i Špionica Srednjau vremenu od 09:00 do 15:00 sati.