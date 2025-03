Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 09.03.2025. godine (nedjelja) na području Grada Gračanice u ulici Mehmeda Ahmedbegovića, dio grada od zgrade Kifla do TS Gračanica, centar grada oko bivšeg Hotela Tilia, Mejdan, i dio grada oko BKC-a, te naselja: Čiriš, Patkovača, Lipa, Majdan i Mula Dedina u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 10.03.2025. godine (ponedeljak) na području:

1.Grada Tuzla:

-u naseljima: Hidani, Nikolići, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Lameši, Pavići, Cerik, Brusnica, Donja Obodnica i Avdibašići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

-u ulicama: Kaldrma, Fakića Sokak, Gornje Brdo, Put Breza, Talijanuša, Put linčica, Muharema Merdžića Merdže i Saliha Kurevića u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

2.Grada Gradačca u naseljima: Sejdići, Mionica,Vukovići, Bošnjakovići, Bagdale, Liporašće, Mujići, Brdo, Liporašće, Bukva, Ahmetaši, Ilovac i Sinanovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika u naseljima: Brda, Babunovići, Salihbašići, Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Ibrići, Panjđurište, Pirage, Ahmići, Omerbašići, Kovačevići, Brnčani, Falešići, Gornji Moranjci, Donji Čekanići i Gornji Čekanići. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.