Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 21.4.2025. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle u ulici 21. April od broja 8 do broja 28 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Uroža u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.