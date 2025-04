Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 21.4.2025. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici 21. April od broja 8 do broja 28 u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Uroža u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 22.4.2025. godine (utorak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Bare kod Hilane u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima: Rudnička Kolona, Kutić, Litve, Golubinjak, Hornica, Đakovići, Novi Grad, Hrasti, Ciljuge, Bašigovci, Kovači, Bare, Đurđevik, Musići, Đurđevik Novo Naselje, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Ciljuge Stara Pruga, Meštrići, Potočari, Višća, Jahići, Berići, Zenuni, Čokići, Donja Lukavica, Gornja Lukavica, Džankići, Svojat, Zelenika, Selo Gračanica, Bezdan, Tupkovići, Samardžije, Filipovići, Korajci, Repuh i Brodić u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.