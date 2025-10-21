Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
elektrodistribucija planska iskljucenja struja elektro

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 22.10.2025.godine (srijeda) na području

1.Grada Lukavca u naselju Jezero i ulica ZAVNOBiH-a u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanice, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 23.10.2025.godine (četvrtak) na području

1. Općine Kalesija u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 13:45 sati.

2. Grada Lukavca u naselju Jezero i ulica ZAVNOBiH-a u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3. Grada Srebrenika u ulicama: Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog Odreda, Meše Selimovića,Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, 16 Muslimanska, te naseljima Sofići,  Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša, Neum, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

U akciji „Klanac“ osuđena četvorica zbog droge, iznude i oružja

Tuzla i TK

Vozač povrijeđen u nesreći u Tinji u teškom stanju

Istaknuto

Vlada FBiH reagovala: Pelet ne smije preko 480 KM, inspekcije kreću u kontrole

Istaknuto

Voz udario automobil u Tinji, vozilo potpuno uništeno

BiH

U Sarajevu održana konferencija o kleveti i SLAPP tužbama

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]