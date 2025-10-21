Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 22.10.2025.godine (srijeda) na području

1.Grada Lukavca u naselju Jezero i ulica ZAVNOBiH-a u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanice, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 23.10.2025.godine (četvrtak) na području

1. Općine Kalesija u naseljima: Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice u vremenu od 09:00 do 13:45 sati.

2. Grada Lukavca u naselju Jezero i ulica ZAVNOBiH-a u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3. Grada Srebrenika u ulicama: Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog Odreda, Meše Selimovića,Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, 16 Muslimanska, te naseljima Sofići, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša, Neum, Ravnuše, Lipik, Lipici i Okresanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.