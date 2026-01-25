Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 26.01.2026.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Bare kod Hilane u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Živinica:

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:30 do 10:00 i od 16:00 do 16:30 sati.

– u naseljima Delići i Jablanica u vremenu od 09:30 do 16:30 sati.

Dana 27.01.2026.godine (utorak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Dedići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Živinica:

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 10:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:30 do 10:00 i od 16:00 do 16:30 sati.

– u naseljima: Pješinac, Kamp Karaula, Betonjara, Karaula (Partizanska

ulica), Lug, Maline, Strašanj Sprečka i Oskova ušće u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.