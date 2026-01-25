Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 26.01.2026.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Bare kod Hilane u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2. Grada Živinica:

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i  Poljići u vremenu od 09:30 do 10:00 i od 16:00 do 16:30 sati.

– u naseljima Delići i Jablanica u vremenu od 09:30 do 16:30 sati.

Dana 27.01.2026.godine (utorak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Dedići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2.Grada Živinica:

– u naselju Barički Gaj u vremenu od 10:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i  Poljići u vremenu od 09:30 do 10:00 i od 16:00 do 16:30 sati.

– u naseljima: Pješinac, Kamp Karaula, Betonjara, Karaula (Partizanska
ulica), Lug, Maline, Strašanj Sprečka i Oskova ušće u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Zašto smo i ove godine u januaru dobili veće račune za...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Čišćenje snijega u Tuzli, vijećnici će razmatrati angažovanje privatnih firmi

Tuzla i TK

Objavljena imena navijača koji su učestvovali u sukobu kod Aerodroma Tuzla

Vijesti

Američki penjač se bez užeta i zaštitne opreme popeo na neboder od 508 metara

Tuzla i TK

Univerzitet u Tuzli objavio Javni poziv za dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse

BiH

U ponedjeljak blokada teretnih graničnih prijelaza prem EU

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]