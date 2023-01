Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 27.01.2023. godine (petak) na području

1.Grada Tuzle u naselju Dobrnja u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Grabovci u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Rapatnica u vremenu od 10:30 do 15:00 sati.