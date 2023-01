Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 01.02.2023. godine (srijeda) na području

1.Grada Tuzle:

– u ulici Branislava Nušića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naselju Marina Glava u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u naselju Plane, te u ulicama Mehdina Hodžića i Majska od broja 161 do broja 175 u vremenu od 10:00 do 15:00 sati,

– u naselju Tisovac u vremenu od 13:00 do 16:30 sati.

2. Grada Srebrenika u dijelu ulice Mehmeda Ibrahimovića u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

3. Grada Gračanice u naselju Mustafići u Stjepan Polju u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.

Dana 02.02.2023. godine (četvrtak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naseljima Paša Bunar i Šljivice u vremenu od 11:00 do 16:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Badžići u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u naselju Donji moranjci – Kovači vikend naselje u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.