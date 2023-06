Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 26.06.2023. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulici Admira Dedića u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u dijelu ulice Krojčica u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Toke, Čuste, Lukavac Donji, Lukavac Pašin, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Grabov Gaj i Avramovina u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

3. Općine Banovići:

– u naselju Brezici u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u naselju Jezero kod ulaza u jamu u vremenu od 10:45 do 12:15 sati,

– u naselju Vidikovac u vremenu od 12:15 do 14:15 sati.

Dana 27.06.2023. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u ulici 18. Hrvatske brigade od broja 9 do broja 39 u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.