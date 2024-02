Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 26.02.2024. godine (ponedeljak) na području

1. Grada Tuzle:

-u ulicama: Gradovrška, Veljka Lukića i Dolovi u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u ulicama: Kula, Murat Bega Zaimovića i Obala Zmja od Bosne u vremenu od 10:30 do 15:30 sati.

2. Grada Lukavca u naseljima: Bokavići i Arapičići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 27.02.2024. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Kula, Murat Bega Zaimovića i Obala Zmja od Bosne u vremenu od 10:30 do 15:30 sati.

2. Općine Kalesije u naseljima: Tojšići, Kikači, Babina Luka, Gornje i Donje Vukovije, Ćive, Međaš, Petrovice, Bukvari, Gornji i Donji Rainci, Lipovice, Meškovići, Zates i Jeginov Lug u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.