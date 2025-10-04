Planska isključenja električne energije u TK

Planska iksljučenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 05.10.2025.godine (nedjelja) na području

1. Grada Živinica u naseljima: Ciljuge, Hrastik, Novi grad, Poslovna zona i Novi grad, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Grabovac i Stankove Bare u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 06.10.2025.godine (ponedjeljak) na području

1.Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Huskići, Omeragići, Zelenkići i Gibe u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Lukavca u ulicama: Septembarska br: 1; 3; 5; 7; 9; 11. u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

4. Općine Kladanja u naseljima: Fahras, Starič, Ravne, Trnovače Kladanjske i Turalići u vremenu od 09:00 do 14:00.

5. Općina Sapna i Općina Teočak u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.