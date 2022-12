Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 07.12.2022. godine (srijeda) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Sepetari, Križani, Kolovrat, dio Fočanske ulice u vremenu od 08:30 do 14:00 sati,

2. Općine Kladanj u naseljima. Avdići, Trpići, Valovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 08.12.2022. godine (četvrtak) na području

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Pavići, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi,Drakčin, Kolimer,Cvljevina, Gornji Čaklovići, Sarajac, Lugonjići, Vasići, Pelemiši, Babajići, Stara Solana, Bare i Simin Han te ulice: Ahmeta Kobića, Ive Marjanovića, Ace Saračevića, Gornjo Tuzlanskog Odreda, Potočka Mahala, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadži Husejinova Mahala, Uzeira Mehičića, balibegova Mahala,Oslobodilaca, Kasima Bilića i 3.Tuzlanske Brigade, naselja u Općini Kalesija : Puljkov Do, Seljublje, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 08:30 do 09:30 sati,

– u naselju Marina Glava u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Tinja Kolona, Nacional, Donji Potpeć, Savići, Blagići, Mićići, Gornji Potpeć, Kurtići, Zahirovići, Previle, Osoje, Dragunja luke, Podorašje, Lisovići, Brezik, Lukići, Drapnići, Dragunja Donja,Dragunja Srednja iDragunja Gornja, Jasenica, Crveno Drdo, Memići, Dabojevići, Tinja Gornja , Tinja centar i Cvijanovići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.