Planska isključenja struje u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 07.04.2025. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Huremi, Mustafići, Badelka, Špionica Centar, Radići, Hujdurovići, Vrela, Zubovo Brdo, Gornji Hrgovi, dio Ormanice, Cerik, Tutnjevac i Špionica Srednja u vremenima od 08:30 do 09:00 i od 17:00 do 17:45 sati,

– u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići i Špionica u vremenu od 08:30 do 17:45 sati.

– u naseljima: Dio naselja Špionica kod Badelke u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Gradačca:

– u naseljima: Balegem,Bare 2,Bjeljevina Donja i Gornja,Barišići,Jurići ,Okanovići i Okanovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Bare, Barišići, Jurići, Bjeljevina Donja i Gornja i Okanovići u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

Dana 08.04.2025. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Ivana Markovića Irca i Rudolfa Vikići u vremenima od 08:30 do 10:30 sati.

2. Grada Gračanica u komplet opštini Doboj Istok, kao i naselja Lukavica i Bare u Stjepan Polju u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Babunovića, Salihbašići. Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Ibrići,Panđurište, Omerbašići, Pirage, Ahmići i Kovačevići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Sladna Dom, Sladna – Izbjegličko Naselje i Omerbašići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

4. Grada Živinica:

– u dijelu naselja iza Mlina Ljubače u vremenu od 08:30 do 17:00 sati,

– u naseljima: Demirovići,Breze,Ševar,Mehmedinovići,Hasnbašići,Bosanska poljana ,Riva,Hrvatska poljana.Klade i Kiseljak u vremenu od 08:30 do 17:00 sati.