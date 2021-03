Počela izgradnja Atrijuma na tuzlanskom aerodromu: U planu i drugi projekti

Radovi na izgradnji novog objekta Atrijum u sklopu Međunarodnog aerodroma Tuzla zvanično su počeli. Izgradnja Atrijuma je dugo najavljivani projekat Aerodroma, a ove godine su konačno dobijene sve dozvole i otklonjene prepreke za početak radova. Izgradnjom Atrijuma bit će omogućeno izmještanje predstavništava rent a car agencija i putničkih agencija iz glavnog hola putničkog terminala, a u Atrijumu će biti omogueni i dodatni sadržaji i prateće usluge za korisnike.

“U objektu Atrijum planirani su sljedeći sadržaji: vjetrobran, hol, prostor za rent a car agencije, kafeterija, kiosk, kancelarija Turističke agencije, VIP prostorije, sanitarni čvor za uposlenike, skladište i ostava. Znači ukupno 604, 84 m2” navodi Esed Mujačić, direktor JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Rok izvođenja radova je 16 mjeseci, a ukupna vrijednost izgradnje i uređenja prostora je oko 1,7 miliona KM. Većina sredstava je odobrena još 2018. godine od Vlade Federacije, a Vlada Tuzlanskog kantona izdvojla je 330 000KM.

Kako je Međunarodni aerodrom Tuzla od strateškog značaja za Tuzlanski kanton tako će i Vlada TK u svom radu u ovoj godini pokušati sa svoje strane maksimalno da pomogne kako bi Aerodrom nastavio da funkcioniše, kazao je Hamza Bešić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Cilj je putnicima omogućiti kvalitetniju uslugu. I Vlada i menadžment Aerodroma imaju ambiciozne planove u pozicioniranju Aerodroma na nivo srednjeg kvaliteta i usluge i cilj je omogućiti otpremanje milion putnika.

Otprilike, stvaranje pretpostavki da se dođe do tog milionitog putnika. Da nije bilo pandemije, vjerovatno bi u ovoj godini mogli doći do te faze, međutim zbog ove situacije sa Covidom to je prolongirano, a nadam se da ćemo to što prije riješiti i doći do milionitih putnika na Aerodromu, dodao je Nenad Lukanović, pomoćnik ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK.

U ovoj godini u Planu poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla nalaze se i brojni drugi projekti i radovi. Nastavlja se tehničko opremanje Aerodroma, ali i postepeno povećanje broja zračnih operacija i novih destinacija u zemlje Zapadne Evrope i Bliskog Istoka.

Planirana je izgradnja parking prostora sa automatskom naplatom te uređenje vanjskih površina u koje u zadnje vrijeme nije baš mnogo ulagano, izgradnja projekta portivpožarne zaštite carinskog skladišta, projekat asfaltiranja prilaznog puta do carinskog skladišta, pripremanje projekta za izgradnju trećeg odlaznog gejta, izgradnja nadstrešnice prema prilaznom gejtu, otkup zemljišta putem eksproprijacije za postavljanje prilaznih svjetala, navodi direktor ovog preduzeća.

Iako je 2020. godina bila teška za turistički sektor i avio saobraćaj, tuzlanski Aerodrom je ostvario uspješno poslovanje. Trenutno se nalazi na 10.mjestu u regiji po broju prevezenih putnika i na 1.mjestu u kategoriji malih aerodroma.