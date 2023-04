Počela montaža Panoramskog točka u Tuzli, vožnja moguća već od četvrtka

Supružnici Sanja i Petar Janković iz Srbije po prvi put su u Tuzli. Oduševljeni su kažu svime što su vidjeli, a naročito fontanom na Trgu slobode.

„Moj prvi utisak je da sam oduševljena. Najviše mi se sviđa ovaj stari grad, uličice, baš neobično i specifično za Tuzlu“, kazala nam je Sanja u razgovoru.

A u Tuzlu stiže još jedna neobična i specifična atrakcija. U samom centru grada bit će postavljen Panoramski točak. Ovu turističku atrakciju mogli smo vidjeti samo u većim evropskim gradovima, a sada će ona krasiti i Trg slobode.

Instalacija Panoramskog točka koji je visok čak 23 metra, na Trgu slobode je počela, a sve će biti gotovo u naredna dva dana. Panoramski točak u Tuzlu je stigao iz Karlovca, a vožnja njime, koja će trajati oko desetak minuta, pružit će vam nezaboravno iskustvo sa pogledom na cijeli grad.

„Sve se može pogledati tokom vožnje na toj visini. Oni koji se plaše visine, njima je atraktivnije jer se pomalo tresu. I ja sam prvi put u Tuzli, morat ću napraviti test vožnju da vidim šta ovaj grad može pružiti” , kazala je u izjavi za RTV Slon Leonarda Korjenić Muhar, voditeljica Panoramskog točka.

Instalacija točka već je probudila interesovanje Tuzlaka, koji smatraju da će ovo dodatno obogatiti turističku ponudu.

„Pa mislim da je ovo super, neka nova atrakcija za građane, da imaju gdje otići, nešto vidjeti novo. Ne znam hoću li isprobat, mene je malo strah ali vjerovatno hoću“.

„Obogatit će ponudu ali ne vjerujem da će neko iz drugog mjesta doć radi točka, ali eto nešto se dešava, malo se poboljšava“.

A osim Panoramskog točka, od danas na Trgu slobode od danas i dobro poznati vozić. Iako ga vrijeme nije poslužio, već je odradio jednu vožnju.

„Svakim danom će saobraćati osim ponedjeljka, dakle od utorka do nedjelje od 10 do 17 časova, tako da će kretati sa Trga i ići poznatom rutom koju vozić ima. Kada su u pitanju cijene one su ostale iste kao i prošle godine, ugovorena vožnja košta 36 KM odnosno 1 KM po osobi, a inače pojedinačna karta košta 2 KM“, rekao je Nedžad Malikić, direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.

Obje turističke atrakacije i točak i vozić polako nam najavljuju ljetnu sezonu. Vozić će kao i prethodnih godina, saobraćati tokom cijelog ljeta, dok će Panoramski točak sa radom početi ovog četvrtka, a svi koji žele gledati Tuzlu sa visine od 23 metra, moći će to učiniti do 21. maja.