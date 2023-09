Početak nove radne sedmice uz vedro nebo

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Pri tome će, naročito u unutrašnjosti, biti svježije tokom jutra, na što bi hronični bolesnici i meteoropate trebali obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti. U ostatku dana toplije i ugodnije u cijeloj zemlji. Na jugu osjetljive osobe bi trebale više povesti računa zbog povećanog indeksa UV zračenja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.