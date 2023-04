Poklon za maturante: Jednokratna pomoć od 300 KM

Za maturante ovo je doba godine, kada najviše brinu. Još malo vremena ostalo je za popravljanje ocjena, zatim slijedi polaganje eksterne mature, odluka o upisu na fakultet i prijemni ispiti. Da će se odluke koje sada donesu itekako odraziti na njenu budućnost svjesna je i Amna Hasić, učenica četvrtog razreda Gimnazije Ismet Mujezinović.

„To je veliki korak dalje. Završavamo određeno poglavlje našeg života i dalje izrastamo u ono što želimo biti tokom cijelog života“, kazala je za RTV Slon Amna Hasić, maturantkinja.



No, ovo je period i kad se stvaraju doživotne uspomene. Kruna srednjoškolskog obrazovanja je matursko veče na kojem svi žele izgledati glamurozno. Posebno se biraju haljine, nakit, obuća, te se naručuju termini za svečane frizure i šminku. A sve to košta.

„Moja haljina, obzirom da se šije vjerujem da će koštati otprilike oko 300 KM i uz to propratni troškovi”, dodaje Amna.



Ukoliko na ovo dodamo cijenu obuće koja košta od 60 do 100 KM i više, šminke od 30 do 40 KM, frizure od 40- 50 KM troškovi su i veći. Kada su u pitanju muškarci, oni će za maturalno odijelo izdvojiti od 150 do 400 KM, za obuću od 40 do 100 KM i za frizuru oko 10 KM.

Sa namjerom da maturantima i njihovim roditeljima olakša pripremu za ovaj svečani i poseban životni događaj Vlada TK odlučila je realizovati mjeru simboličnog naziva „Maturalni poklon.“

„Ideja da se od ove godine maturantima iz srednjih škola pomogne u vidu jednokratnog poklona, mi smo to nazvali za sretan kraj i novi početak na način da će se svim srednjoškolcima od strane Ministarstva obrazovanja uplatiti određeni iznos sredstava“, navodi Midhat Čaušević, predlagač inicijative.



Predviđeno je da se iz Budžeta TK izdvoji po 300 KM za svakog maturanta. Obzirom da će srednju školu završiti oko 3000 učenika, za ovu mjeru će biti potrebno oko milion KM.

„Zato jer u samoj zadnjoj godini školovanja, maturalna veče nije jedina manifestacija za koju odvajamo naše finansije. Tu imamo maturalnu ekskurziju, ispraćaj i mnogo toga, ali i redovno školovanje za koje se moramo pripremati. Tako da će taj poklon mnogo olakšati i meni i mojim roditeljima“, istakla je Amna Hasić, maturantkinja.



No, da bi se krenulo u realizaciju ove mjere, potrebno je da Skupština TK usvoji Prijedlog izmjene zakona o srednjem obrazovanju koji će se pred poslanicima naći već na sjednici zakazanoj za srijedu.

Ukoliko Prijedlog zakona dobije zeleno svjetlo maturanti i njihovi roditelji dobit će precizne upute kako do maturalnog poklona. Ono što je za sada poznato jeste da će maturanti trebati otvoriti žiro račun u banci.