Ministar potvrdio: Porodilje u TK neće ostati bez naknada

Prema ranijim informacijama Kantonalna vlada je prihvatila informaciju u vezi s provedbom Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz upozorenje da bi od 9. jula 2025. porodilje u TK mogle ostati bez prava na naknadu umjesto plate.

No, do toga sada neće doći, jer je Vlada na današnjoj sjednici jasno dala do znanja a resorni ministar potvrdio da porodilje u Tuzlanskom kantonu neće ostati bez naknada. Vlada je osigurala sredstva do kraja godine. Osim toga prvobitno navedeni datum označava krajnji rok do kada se, prema aktuelnim zakonskim propisima, naknada plate za porodilje isplaćuje prema kantonalnim pravilima.

Vlada je sada predložila promjenu roka za ove naknade tačnije da se isplate vrše do 9. jula iduće godine te da sada očekuju da Federalna vlada riješi ovo pitanje.

” U tom smislu, očekujemo da će Vlada Federacije u što skorijem roku uputiti prijedlog izmjena zakona u parlamentarnu proceduru i formalno produžiti ovaj rok. To bi omogućilo kantonima da nastave s isplatama bez pravnih prepreka.

Mi u Tuzlanskom kantonu smo pažljivo pratili situaciju i, ne oslanjajući se isključivo na federalni nivo, planirali smo dovoljno sredstava da nesmetano izvršimo sve isplate do kraja godine. Dakle, finansijska sredstva nisu problem – jedino što očekujemo jeste hitna reakcija Vlade Federacije kroz izmjene propisa.

Ukoliko se propis ne izmijeni na vrijeme, 9. juli postaje zakonska prepreka za nastavak isplata. Zato je važno da Vlada Federacije promptno reaguje i omogući kontinuitet, jer bi isti problem mogao pogoditi sve kantone”, rekao je resorni ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić.

Informacija je upućena navedenim institucijama uz zahtjev da se u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom donese odgovarajući propis i osiguraju potrebna sredstva.