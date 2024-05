Polufinalni turniri sistema A za pionire i juniore ovog vikenda u Mejdanu

Nakon što su sve tri selekcije OKK Sloboda u svojim takmičarskim kategorijama osvojile prvo mjesto u okviru Lige mladih KSTK i time izborile plasman u sljedeću fazu takmičenja, ovog vikenda na rasporedu su polufinalni turniri sistema A za pionire i juniore, dok je polufinalni turnir u konkurenciji kadeta zakazan idućeg vikenda. Osvajanjem prvog mjesta i titule prvaka regionalne lige mladih, crveno-crni pioniri, kadeti i juniori automatski su postali nosioci grupa na kvalifikacijskim turnirima za finale sistema A.

Polufinale sistema A okuplja devet ekipa u svakoj takmičarskoj kategoriji koje su smještene u tri grupe po tri ekipe. U svakoj grupi odigrat će se po tri utakmice, odnosno svako protiv svakoga, a plasman na finalni turnir sistema A ostvaruje ekipa sa najboljim učinkom nakon odigranih utakmica unutar grupe. Tri najbolje ekipe sa tri kvalifikacijska turnira ostvaruju plasman na finalni turnir, ali i direktan prolaz na polufinalni turnir državnog prvenstva Bosne i Hercegovine budući da se na finalnom turniru igraju samo susreti za plasman u narednoj fazi.

Pioniri OKK Sloboda smješteni su u grupu B zajedno sa ekipama sarajevske Ilidže i Konjica, a kvalifikacijski turnir grupe B biti će odigran u subotu, 18.05.2024. godine, u velikoj dvorani sportskog centra Mejdan. Cjelodnevni košarkaški program počinje u 11 sati kada turnir otvaraju Sloboda i Ilidža, nakon čega slijedi duel gostujućih ekipa, te na koncu utakmica domaćina protiv Konjica. U kategoriji pionira grupu A čine ekipe Vukovi, Dragons i Fojnica, dok su u grupu C smješteni timovi Realway, Čelik i Bratstvo.

Juniori OKK Sloboda nalaze se u grupi B gdje su svoje mjesto još pronašle ekipe Kaknja i Never Stopa iz Donjeg Vakufa, a kvalifikacijski turnir grupe B na rasporedu je u nedjelju, 19.05.02024. godine, u velikoj dvorani sportskog centra Mejdan. Sva tri susreta grupne faze odigrat će se u nedjelju kada prvi na teren izlaze juniori Slobode i Kaknja. Po završetku prvog meča slijedi duel gostujućih timova, te na kraju susret između domaćina i Never Stopa. U kategoriji juniora grupu A formirali su Orlovik, Ilidža i Mostar, dok grupu C čine Koš, Dragons i Bihać.

KOMPLETAN RASPORED I SATNICA POLUFINALNOG TURNIRA SISTEMA “A” U KONKURENCIJI PIONIRA

subota, 18.05.2024. godine, Velika dvorana SKPC Mejdan Tuzla

11:00 sati – OKK Sloboda vs KK Ilidža

14:00 sati – KK Ilidža vs KK Konjic

17:00 sati – KK Konjic vs OKK Sloboda

KOMPLETAN RASPORED I SATNICA POLUFINALNOG TURNIRA SISTEMA “A” U KONKURENCIJI JUNIORA

nedjelja, 19.05.2024. godine, Velika dvorana SKPC Mejdan Tuzla

11:00 sati – OKK Sloboda vs KK Kakanj

14:00 sati – KK Kaknj vs ŠK Never Stop

17:00 sati – ŠK Never Stop vs OKK Sloboda