Pomoć duhanskoj industriji u vidu izmjena Zakona o akcizama

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pripremila je prednacrt izmjena Zakona o akcizama u BiH, a na inicijativu predstavnika duhanske industrije.

Kako navode iz UIO, predstavnici duhanske industrije su, naime, više puta do sada potencirali izmjenu ovog zakona u smislu pomjeranja obaveze plaćanja akcize prilikom prvog prometa, te time izjednačavanja njih kao poreskih obveznika sa onima koji prometuju druge akcizne proizvode.

“Prema važećem zakonu, akciza na duhanske proizvode se plaća prilikom preuzimanja akciznih markica, dok se kod drugih proizvoda plaća prilikom prvog prometa ili prilikom uvoza proizvoda. Praktično, to znači da se iznos akcize na duvanske proizvode plaćao čak i nekoliko mjeseci prije uvoza proizvoda ili puštanja proizvoda u promet. Ovakav način obaveze plaćanja akcize proizvodi značajno opterećenje kako za proizvođače, tako i za uvoznike, što za posljedicu ima smanjenje ili prestanak proizvodnje, odnosno smanjenje uvoza. U krajnjem ishodu, to dovodi i do jačanja sivog tržista u ovoj oblasti i direktni gubitak prihoda na Jedinstvenom računu“, navode iz UIO BiH, obrazlažući razloge za donošenje predloženih izmjena zakona.

Već se, dodaju, evidentira i pad prihoda po osnovu akcize na duhanske proizvode.

Kako će, istovremeno, trebati mnogo vremena za donošenje novog zakona o akcizama, koji treba da se uskladi sa zakonodavstvom EU, smatraju da ove izmjene treba donijeti što prije.

“Predloženi Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u BiH temelji se na načelu jednakosti svih poreskih obveznika, odnosno eliminisanja elemenata bilo kakve diskriminacije između poreskih obveznika i dovođenje istih u ravnopravana položaj. Temelji se i na načelima jačanja tržišne ekonomije i slobodnog protoka roba, te zakonitosti kao osnove za preduzimanje mjera za suzbijanje sive ekonomije”, kažu iz UIO BiH.

Prednacrt ovih izmjena zakona od juče se nalazi u proceduri online konsultacija, koje bi trebalo da traju mjesec dana. Prethodno je i Upravni odbor UIO BiH dao podršku za ovakve izmjene u oblasti akciza na duhanske prerađevine.

(RTV Slon/Akta)