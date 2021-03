Porast zaraza koronavirusom u Srbiji ugrožava kampanju cijepljenja

Liječnici u Srbiji, u iščekivanju najavljenih strožih mjera kojima bi se presjekao nagli skok zaraza, upozoravaju da porast broja novooboljelih ugrožava ne samo zdravstveni sustav, već i dosad uspješnu kampanju cijepljenja.

Koordinator privremene covid bolnice u beogradskoj Areni dr. Vlado Batnožić istaknuo je u četvrtak da na liječenje dolazi sve više mlađih ljudi, pa i čitave obitelji, te da je iz dana u dan veći broj primljenih nego otpuštenih pacijenata.

“Ranije smo imali 20 do 30 pacijenata, a sada ih dnevno imamo i do 100. Dok je ranije bilo pozitivno 10 do 20 posto pacijenata, sada je to i do 50 posto testiranih. To je značajan pomak i skok. Nešto se strašno događa”, rekao je Batnožić za Radio-televiziju Srbije.

Prema posljednjem dnevnom epidemiološkom izvješću od srijede, koronavirus je među 16.175 testiranih uzoraka potvrđen kod 4.056 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je još 16 oboljelih.

Na bolničkom liječenju su 4.072 pacijenata, od kojih je 161 na respiratorima.

Član Kriznog stožera infektolog dr. Mijomir Pelemiš upozorio je da će, ne budu li se strogo i dosljedno poštivale i provodile epidemiološke mjere, biti ugrožena i kampanja cijepljenja u kojoj su dosad iskorištene 1.535.274 doze cjepiva, dok je s obe doze docijepljeno više 534.000 ljudi.

Prema broju cijepljenja na milijun stanovnika, Srbija je druga u Europi, poslije Velike Britanije, na sedmom je mjestu u svijetu iza Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, SAD i Maldiva i prva u regiji ispred Mađarske, Slovenije, Rumunjske i Hrvatske.

“Ljudi će oboljevati, a kada su u akutnoj fazi bolesti, tad ne mogu da primiti cjepivo”, istaknuo je Pelemiš.

Profesorica Medicinskog fakulteta u Beogradu, virusologinja i članica Kriznog stožera dr. Tanja Jovanović ukazala je na to da treba najmanje mjesec dana od izliječenja do primanja cjepiva. Istaknula je da “sve veći broj oboljelih u Srbiji remeti i odlaže proces masovnog cijepljenja” jer se smanjuje broj osoba koje mogu cijepljene.

Dodatni problem je opterećenost medicinskog kadra, upozorio je epidemiolog dr. Predrag Kon istaknuvši kako “isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na cijepljenju”.

“Nemate druge ljude, a ne možete jedno i drugo. Istodobno, iscrpljenost je izvan svih granica, to se više ne može tolerirati”, rekao je za RTS dr. Kon, koji se zalaže za potpuno zatvaranje od minimalno sedam dana, uz ocjenu kako je “svima jasno da bi trebalo biti i više”.

U međuvremenu se odustalo od ideje o ponovnom uvođenju izvanrednog stanja i policijskog sata, ali i dalje traju prijepori o tome bi li i u kojoj mjeri znatno strože mjere mogle ugroziti gospodarstvo i umanjiti dotok novca u državni proračun.

“Ne možemo se suglasiti s uvođenjem nulte tolerancije na život, a to bi se dogodilo ukoliko bi bio prihvaćen prijedlog o uvođenju policijskog sata”, ocijenio je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, založivši se za strogu kontrolu primjene sadašnjih mjera i ograničenja prisustva broja ljudi u zatvorenim prostorima, napose u ugostiteljskim objektima.

Sjednica Kriznog stožera, na kojoj će biti analizirana aktualna epidemiološka situacija, bit će održana u petak, prenijela je Hina.