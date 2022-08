Poraz košarkaša BiH u Podgorici

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Podgorici poražena je od reprezentacije Crne Gore rezultatom 88:69 u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Poenima Halilovića naša reprezentacija je prva došla do vodstva na početku utakmice. U 4.minuti rezultat je bio 11:11, nakon čega tri minuta nije bilo koša sa obje strane. Da bi Nurkić poentirao za 13:11. Za novo izjednačenje efektno zakucava Simonović što diže publike na noge u dvorani “Morača”. Do najveće prednosti u prvoj dionici domaćin dolazi na minut do kraja dionice kada je bilo 18:13. Rezultat nakon prvih 10.minuta bio je 18:15 za Crnu Goru.

Na početku drugog perioda Crnogorci idu na plus 9, 24:15 u 11. minuti susreta. Potom tricom Mihailovića domaći idu na prvu docifrenu prednost na utakmici, bilo je 27:17 u 13.minuti utakmice. Zmajevi smanjuju mini serijom 5:0, nakon čega selektor domaćina poziva time-out. Ponovo domaćin tricom Mihailovića ide na dvocifrenu razliku, 34:22 bilo je na 4.minute do kraja prvog perioda. Značajnu prednost Crna Gora održava do kraja poluvremena, te sa rezultatom 41:26 odlazi na odmor.

Mihailović 10 i Perry 7 poena najefikasniji kod Crne Gore, Musa, Roberson i Nurkić sa po 7 poena kod BiH, nakon prvog poluvremena.

Zmajevi dobro ne otvaraju nastavak utakmice. Crnogorci su se potpuno razigrali u trećem periodu, izuzetno šuterski raspoloženi povećavaju prednost na + 20, 55:35 bilo je u 24.minuti utakmice. Nakon čega selektor BiH Bećiragić poziva novi time-out. Poenima Robersona i Halilovića Zmajevi smanjuju na 46:62, nakon čega selektro domaćina uzima minut odmora. Lošu igru u odbrani Zmajevi plaćaju ponovo zaostatkom od 20 razlike, 46:66 bilo je za Crnu Gore.

Na zaostatak od 16 razlike dolazimo ponovo u 33.minuti utakmice. Perry vodi Crnogorce po novih 20 poena prednosti za 71:51 na 6.minuta do kraja susreta. Poenima Muse Zmajevi smanjuju na 60:74, to je ipak bilo sve što su naši košarkaši uradili. Crnogorci visoku prednost potvrđuju tricom Dubljevića za 84:64 na minut na nešto više od minut do kraja. Što je bio signal za publiku u Morači da ustane na noge i počne se radovati pobjedi svojih košarkaša kojih zasluženo dolaze do pobjede protiv BiH, u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Kod Crne Gore Mihailović je ubacio 20, Perry i Popović ubacili su po 15, Dubljević 12 i Radović 10 poena. Kod BiH Roberson 20, Musa 19 i Nurkić 13 poena.

