Poruka učenika iz Tuzle povodom 1. marta: Čuvajmo se međusobno!

Defileom i okupljanjem na Trgu slobode, učenici nekoliko srednjih i osnovnih škola, obilježili su Dan nezavisnosti BiH.

Iako su Dan nezavisnosti BiH učenici i prosvjetni radnici iz Tuzle trebali obilježiti velikim skupom u Mejdanu, zbog nepredviđenih okolnosti, taj događaj je otkazan. No, iz Građevinsko-geodetske škole Tuzla nisu odustali od ideje da obilježe važan datum za BiH, te su pozvali institucije i druge škole da im se pridruže na Trgu slobode odakle su poslali poruku za Dan nezavisnosti naše domovine, iako im vremenske prilike nisu išle na ruku. No, to i jeste poruka, da za Bosnu i Hercegovinu nije ništa teško.

”Kad smo dogovarali ovaj defile ja sam sa učenicima razgovarao i rekao sam da pravimo plan B u slučaju kiše. Automatski sam dobio odgovor, nema potrebe nikakav plan B da pravimo, mi želimo da idemo, ovo je veoma bitan i značajan datum za našu zemlju bez obzira na kišu i vremenske uslove, idemo na Trg, obući ćemo se prikladno, ponijet ćemo kišobrane ako treba. Uglavnom, praznik treba obilježiti na jedan dostojanstven način što i mislim da činimo danas”, naveo je Kadrija Ibišević, direktor Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Hena Begić je među onima koji su bili na Trgu slobode i ukazali na važnost obilježavanja Dana nezavisnosti BiH. Kaže, da su svojim dolaskom mladi poručili da vole i žele biti u domovini, a da su se stariji potrudili da im obilježavanje 1. marta bude zanimljivo.

”Ovakav način poput defilea i okupljanja je savršen način da se ne zaboravi, i da za nas ostane to nešto specifično i nešto na koji način ćemo pamtiti i poručivati dalje drugim generacijama da ostanemo u zajedništvu, da se volimo, da se čuvamo međusobno i da ovo ostane neka stvar dugoročna koja će nas povezivati i koje ćemo se sjećati”, ističe ova učenica Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

I kroz nastavu u školama govore o nezavisnosti BiH. I roditelji i nastavnici im govore o 1. martu 1992. godine kada su građani poručili da su za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu.

”Ovdje smo došli da podržimo našu domovinu i da obilježimo praznik Dan nezavisnosti BiH i da ovaj tmuran dan obojimo u plavo-žute boje”, kaže Melina Mujkić, učenica Mješovite srednje škole Tuzla.

Na okupljanju je bilo više od 1.000 učenika iz nekoliko osnovnih škola, te srednjih i to Građevinsko-geodetske škole, Mješovite srednje škole, Ekonomsko-trgovinske, Hemijske, Turističko-ugostiteljske i Elektrotehničke škole.

”Bosna i Hercegovina je svaki dan domovina, svaki dan naša kuća, jedna velika kuća u kojoj živomo, rastemo, razvijamo se i u kojoj ja lično želim ostati, želim da odrastam, da ne bježim odavdje”, naglasila je Hena.