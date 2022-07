Poseban dodatak na platu za policijske službenike

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno-istražnim poslovima.

Odlukom se utvrđuje visina posebnog dodatka na platu policijskim službenicima u policijskim organima BiH (Državnoj agencije za istrage i zašitu, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela) i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima.

Uzimajući u obzir rizik, nivo odgovornosti i uslove rada na određenim radnim mjestima, visina dodatka može ići do 40 posto osnovne plate, odnosno do 50 posto za one koji su raspoređeni u Jedinicu za specijalnu podršku u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Imenovanim policijskim službenicima, uključujući direktore, zamjenike direktora i pomoćnike direktora policijskih agencija, ne pripada pravo na poseban dodatak u smislu odredaba ove odluke.

RTVSlon/Fena