Postavljanjem poslaničkih pitanja počela sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Postavljanjem poslaničkih pitanja na koja članovi Vijeća ministara BiH odgovaraju odmah, usmeno, počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Nakon toga uslijedit će utvrđivanje dnevnog reda na kojem bi trebalo da se nađe Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago (SDA), a koji će poslanici razmatrati u prvom čitanju.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma je jučer podržala principe predloženog zakona.

Predlagač je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima.

– S obzirom na to da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plata primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plata za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plate budžetskim korisnicima – navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Predstavnički dom bi danas trebao razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zastavi BiH, koji je predložio poslanik Denis Zvizdić (NiP), a koji predviđa da se riječi “zajedničke institucije” zamijene riječima “institucije Bosne i Hercegovine”.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je jučer utvrdila usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala principe predloženog zakona.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač također poslanik Denis Zvizdić, sa mišljenjem nadležne komisije.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma nije utvrdila da je prijedlog ovog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe predloženog zakona, te je Predstavničkom domu dostavila negativno mišljenje.

Predstavnički dom bi, osim navedenih zakonskih prijedloga, trebao razmatrati i više izvještaja iz svoje nadležnosti.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o imenovanju članova Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kao i Prijedlog odluke o imenovanju sekretara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici bi trebali dati saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić je na početku sjedice informirao poslanike da je Centralna izborna komisija BiH utvrdila prestanak mandata Zoranu Tegeltiji, poslaniku u Predstavničom domu PSBiH, zbog imenovanja na dužnost ministra finansija i trezora BiH. Upražnjeni mandat dodjeljen je Miloradu Kojiću kao sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste političkog subjekta SNSD.

Također, CIKBiH je utvrdio prestanak mandata Zukanu Helezu, poslaniku u Predstavničkom domu PSBiH, zbog imenovanja na dužnost ministra odbrane BiH.

Upražnjeni mandat dodjeljen je Ermini Salkičević-Dizdarević, kao sljedećem kvalificiranom kandidatu s liste političkog subjekta SDPBiH.

Kojić i Salkičević-Dizdarević potpisali su izjave o prihvatanju mandata i preuzeli uvjerenja o dodjeli mandata, a danas su na početku sjednice dali svečanu izjavu.

RTV Slon /Fena