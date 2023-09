Postepeno naoblačanje tokom dana

U većem dijelu Bosne i Hercegovine dana će biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Poslijepodne lokalno slaba kiša je moguća u centralnim i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 32 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Tmurno vrijeme, uz povremene, slabije padavine, djelimično će pokvariti opštu sliku. Pri tome, temperature zraka će imati umjeren hod, bez većih oscilacija.

Moguće su slabije meteoropatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije.

Sa prolaskom pogoršanja, biometeorološke prilike postepeno će se popravljati u cijeloj zemlji.