Potvrđena optužnica za kriminal u GIKIL-u, trojica optuženih nedostupni pravosudnim organima

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Tužilaštva TK protiv bivših članova Nadzornog odbora i menadžmenta GIKIL-a u predmetu organizovanog kriminala u vezi sa djelima iz oblasti korupcije i privrednog kriminala. Optužnicom su obuhvaćene kriminalne radnje koje se vežu za period od 2003. do 2019. godine.

Pramod Mittal, Rajib Das, Parameš Batačarija, Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović, Faik Buševac i Vehid Mešić, optuženi su za kriminal u GIKIL-u i radnje koje su provođene u periodu od 2003. do 2019. godine. Optužnica se sastoji iz tri tačke, a prva se odnosi na kršenje stavki iz osnovnog ugovora koji je kompanija GSHL u vlasništvu Mittala potpisala sa Koksnom industrijom Lukavac, kako se firma tada zvala. Tada se GSHL obavezao da će u novu kompaniju uložiti 45 miliona KM, što nikada nije učinjeno.

”Druga tačka se odnosi na protivpravno izvlačenje odnosno uzimanje sredstava iz GIKIL-a po osnovu menadžerskih ugovora kojima je do 2015. godine kada je krenula istraga u ovom predmetu, izvučeno preko 21 milion KM”, navodi Ćazim Serhatlić, tužilac Tužilaštva TK.

U trećoj tački je navedeno da je Mittal pokušao sredstva GIKIL-a koja su bila bankarska garancija, prebaciti na privatne račune. Kroz nezakonite radnje, Mittalu su pomagale ostale osobe iz optužnice, za što su bili nagrađeni većim platama, navodi tužilac Serhatlić.

”Činjenični navodi ove optužnice će biti dokazivani putem 39 svjedoka, tri vještaka, pet stručnih svjedoka i preko 2.000 materijalnih dokaza koji su sastavni dio ove optužnice a koji su pribavljeni od nadležnih organa i samog GIKIL-a”, kaže Serhatlić.

U sadašnjem Sindikatu radnika GIKIL-a zadovoljni su potvrđenom optužnicom i pokušajem da se riješi dugogodišnja agonija ovog preduzeća.

”Godine su iza nas prošle, ali nikad nije kasno, drago mi je kao predsjedniku Sindikata. Mnogi radnici me zovu, čuli se da se to pokreće, agonija protiv Mittala. Pohvalio bih sudstvo TK što je sve to uzburkalo i pokrenulo”, ističe Nurdin Đuzić, predsjednik Sindikata GIKIL-a.

Mittal, Das i Batačarija danas nisu dostupni pravosudnim organima TK. Kako navodi Serhatlić, Kantonalni sud Tuzla će putem međunarodne pravne pomoći dostaviti optužnice onima koji su van naše zemlje. U slučaju da se ne budu odazivali na poziv suda, bit će izdata međunarodna potjernica.

”Nakon što se izda potjernica onda će sve zemlje u kojima bude ta potjernica dostavljena imati obavezu da takvo lice za koje postoji naredbi da se liši slobode i da se isporuči onom organu koji je izdao potjernicu”, naveo je tužilac Serhatlić.

Trenutno je u GIKIL-u stabilna situacija, navodi predsjednik Sindikata, pozitivno posluju, plate su redovne i imaju više od 900 zaposlenih.