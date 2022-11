Potvrđeno za RTV Slon: Ministar poljoprivrede TK podnio ostavku

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Emir Begić podnio je ostavku.

Kako je sam Begić potvrdio za RTV Slon, uputio je pismenu ostavku koju treba potvrditi Kantonalna Skupština koja će ga razriješiti dužnosti.

”Razlozi su poznati. Gradska organizacija Socijaldemokrata BiH Lukavac koja me predložila i podržala na ovo mjesto, ima zvaničan stav odnosno zaključak da ne želi da bude dio vlasti u kantonu sa Strankom demokratske akcije, stoga je logičan slijed da ja ne mogu učestvovati u takvoj Vladi, ukoliko me Gradska organizacija SD BiH Lukavac ne podržava. Tražili su od mene da podnesem ostavku, smatram da je to najmanje što sam mogao uraditi, to je korektno s moje strane, nemam drugih razloga, to su jednostavno politička previranja na kantonu”, rekao je Begić za RTV Slon.

Podsjećamo, Begić je na Općim izborima izabran za poslanika u novom sazivu Skupštine TK.