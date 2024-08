Povećan broj neriješenih predmeta pred sudom u Tuzli

Uposlenici Općinskog suda u Tuzli za šest mjeseci riješili su nešto više od 20 hiljada predmeta.

Početak godine dočekao ih je sa skoro 155 hiljada neriješenih predmeta, od čega su skoro 90 posto komunalni.

154.471 neriješen predmet

10,28% nekomunalni predmeti

89,70% komunalni predmeti

Za skoro hiljadu je povećan broj neriješenih predmeta od janaura do kraja juna. Iz ove pravosudne institucije navode razloge za takve rezultate rada.

”Definirali smo tri ključna problema a to su nedostatak nosilaca pravosudnih funkcija, upražnjeno je 10 sudijskih pozicija i dvoje sudija se nalazi na dužem bolovanju. Dakle, 12 sudijskih pozicija je duže vrijeme odsutno, zatim nedostatak administrativno-tehničkog osoblja, što podrazumijeva neodobrenu sistematizaciju i često odustvo zaposlenih zbog bolovanja i drugih razloga, te procedure izbora novih zaposlenika”, ističe Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli.

Takve procedure traju po 10 i više mjeseci, navodi Tulumović. Trenutno im u administraciji nedostaje 68 osoba. Kao rješenje, u ovoj instituciji vide povećanje broja zaposlenika, čime bi bio smanjen broj neriješenih predmeta, posebno komunalnih. I dalje ima predmeta i sporova zbog neplaćenih računa od naprimjer 20 ili 30 KM.

”Imamo mnogo veći priliv predmeta od onoga što možemo riješiti. Ne treba sudije da rade te predmete, to treba da rade stručni saradnici, druge osobe. Godinama na to ukazujem. I do zakonskih rješenja je, stalno iniciramo da se izmijeni zakon”, kaže on.

Dok se čekaju izmjene tih odredbi, Prekršajno odjeljenje Suda ipak bilježi dobre razultate. Iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala riješeni su svi predmeti koji su ih dočekali s početkom godine, a pet je novih.

”Riješeno je osam predmeta i to četiri predmeta krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, dva predmeta krivično djelo pronevjera u službi, jedan predmet krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi i jedan predmet krivično djelo nesavjestan rad u službi iz Krivičnog zakona FBiH, navodi Asmira Bešić Čajić, predsjednica Prekršajnog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli.

Za šest mjeseci, završena su tri stečajna predmeta pred ovim sudom, a još je za rješavanje ostalo 73. I dalje se prilikom postupaka vodi računa o izmirenju obaveza prema radnicima, poput uplate za penzijsko-invalidsko osiguranje.

”U stečajnom predmetu Konjuh d.d. Živinice započeto je sa diobom ostvarenih novčanih sredstava unovčenjem stečajne mase koja bi se mogla očekivati u septembru, a kojom je predviđeno da stečajnim povjeriocima općeg isplatnog reda bude isplaćeno 3,8 miliona KM, a razlučnim povjeriocima nešto više od dva miliona”, rekao je Vedran Milašinović, predsjednik Privrednog odjeljenja i Odjeljenja za stečaj i registraciju pravnih lica Općinskog suda u Tuzli.

Iz Općinskog suda u Tuzli su se osvrnuli i na slučajeve nasilja u porodici, a novim zakonskim odredbama koje se očekuju na jesen, cilj je u značajnoj mjeri zaštititi žrtve. Segment koji se odnosi na pravosuđe je temeljna procjena rizika za žrtvu, što nije bio slučaj do sada. Procjenu će vršiti i sudovi i tužilaštva po posebno predviđenim uputstvima.