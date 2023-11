Poziv koji život znači: Hoće li Služba hitne pomoći Tuzla dobiti lokatore poziva?

Pozivi iz minute u minut. Dobro poznat broj 124 aktivan je 24 sata.

Odmah po pozivu, čim saznaju lokaciju ekipe hitne medicinske pomoći izlaze na teren. Međutim, problem nastaje kada poziv hitnoj pomoći uputi osoba koja ne zna gdje se nalazi, a koja je životno ugrožena.

„ U puno situacija pozivatelji ne znaju gdje se nalaze, kako zbog stanja u kojem se nalaze, ili nisu građani ovog grada, dezorijentisani su i slično”, rekla je za RTV Slon Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Tada ekipe gube dragocjeno vrijeme pokušavajući saznati lokaciju, orjentišući se prema poznatim objektima u okolini i slično. Svaka tako izgubljena minuta, vrijeme je koje može utjecati na život pacijenta.

Ukoliko bi imali lokator poziva, timovi hitne pomoći mogli bi mnogo brže dolaziti do onih kojima su potrebni.

“ U svakom slučaju na taj način bi građani bili nama bliži, odnosno mi smo brže došli do njih. U tome je prednost. Na taj način, to je više tehnička stvar, svi građani ili korisnici naših usluga koji pozovu 124 unutar 40 sekundi do minute njihova lokacija se može detektovati i samim tim mi smo njima brži”, navodi Kuluglija Memišević.

Iicijativu da se Službi hitne medicinske pomoći tehnički omogući lociranje pozivatelja, Gradskom vijeću Tuzla uputio je vijećnik Anel Ibeljić.

„Iz razgovora prije svega sa građanima, ali i sa uposlenicima Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, došao sam do podatka da Služba nema mogućnost lociranja pozivatelja. Krenuli smo u realizaciju inicijative, nekoliko sastanaka smo obavili kako bi našli način i modalitet kako da ovo realizujemo, stvar je tehničke prirode ali mislim da ćemo u narednom periodu uspjeti to da realizujemo”, u izjavi za RTV Slon rekao je Anel Ibeljić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.

“ Svi smo mi potencijalni pacijenti, korisnici ove Službe, tako da nikada ne znamo kome ćemo kad zatrebati. U svakom slučaju ta inicijativa treba da se podrži. Nama će olakšati posao, a korisnicima naših usluga bićemo dostupniji i imat će mogućnost doći do nas na brži način”, smatra Lejla Kuluglija Memišević, načelnica Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Sam sistem može funkcionisati na osnovu jedne ili sve tri tehnologije koje su u današnjem vremenu dostupne većini stanovništva.

Ovakav sistem lociranja koristi se u Evropskoj uniji, a prema statističkim podacima, nekoliko stotina života bude spašeno upravo zahvaljujući tom sistemu.

Uposlenici Službe hitne medicinske pomoći nadaju se da će ovu Inicijativu podržati Gradsko vijeće.

Lociranjem mjesta u kojem se pozivatelj nalazi uveliko bi se skratilo vrijeme dolaska do pacijenta, jer svaka sekunda važna je za život.