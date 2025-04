Poznato koje zanimanje u BiH donosi hiljade maraka, putovanja, stan, i bonuse

Zanimanje u BiH koje nosi mnogo benefita

U Bosni i Hercegovini postoji jedno zanimanje koje nudi visoku platu, plaćen stan, dodatke za odvojeni život, putne troškove i druge beneficije.

Sudeći po reakcijama građana, zadovoljstvom rda i konkretnim potezima ovo zanimanje bi se moglo okarakterisati i kao ono bez radnog učinka.

Radi se o pozicijama na najvišim nivoima vlasti, odnosno o političarima i njihovim savjetnicima.

Prema analizama medija posao političara je najunosnije zanimanje u Bosni i Hercegovini. Da mnogi žele obnašati funkciju političara pokazuju i podaci da je na kandidatskim listama za Opće izbore bilo više od 26.000 kandidata.

Kolike su naknade za zakup stana i smještaja?

Prema novoj uredbi koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila u Službenom listu, visina naknade za zakup stana i smještaja povećana je sa 300 KM na 611 KM mjesečno.

Ova naknada je prema toj uredbi namijenjena članovima Vlade FBiH, odnosno ministrima. Pored toga, savjetnici ministara imaju pravo na dodatak od 250 KM za odvojen život od porodice, kao i na refundaciju troškova prevoza do mjesta prebivališta a to se isplaćuje do četiri puta mjesečno.

Ono što “boli” građane naše zemlje a posebno penzionere jeste činjenica da je uredba došla u momentu kada je minimalna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine povećana za samo 26 KM i to redovnim usklađivanjem 15. aprila.

Na adresu Vlade stiglo je nekoliko upita a u obrazloženju Uredbe ministar Vojin Mijatović rekao je kako je to usklađeno sa rastom cijena osnovnih životnih namirnica te da je posljednje takvo usklađivanje bilo prije nekoliko godina.

Također, u izjavi za BHRT naglasio je kako ne bi trebali porediti odluku sa iznosom minimalne penzije.

Osim toga, postoji još jedna uredba koja se odnosi na državne službenike, namještenike i rukovodioce u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Njima su također povećane naknade za smještaj i druge troškove.

Zastupnik u PSFBiH Mahir Mešalić ovu uredbu prokomentarisao je kao sramotnu, istakavši da se radi na način da su naknade povećane za gotovo minimalnu penziju što je u ovom trenutku jako amoralno.