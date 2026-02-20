Predložena mjera pritvora za Rifeta Berkovića (37)

Jasmina Ibrahimović
Tužilaštvo TK zgrada
Foto: Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK i Kantonalnog suda Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Rifeta Berkovića (37), nastanjen u Tuzli, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla istražitelji Sektora kriminalističke policije i Jedinice policije za specijalnu podršku MUP-a TK su 17. februara 2026. godine u Tuzli  izvršili pretres kuće, dvorišta i automobila koje koristi osumnjičeni, kada je pronađeno više pakovanja sa oko 550 grama opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), oko 600 grama amfetamina i manja količina kokaina, pripremljene za dalju prodaju, kao i dvije digitalne vage. Tokom pretresa je kod osumnjičenog pronađena i jedna ručna bomba, tri pištolja i određena količina municije.

Nakon obavljenog pretresa Berković je lišen slobode, izvršena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat  nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.

