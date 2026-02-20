Predložena mjera pritvora za Rifeta Berkovića (37)

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Rifeta Berkovića (37), nastanjen u Tuzli, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla istražitelji Sektora kriminalističke policije i Jedinice policije za specijalnu podršku MUP-a TK su 17. februara 2026. godine u Tuzli izvršili pretres kuće, dvorišta i automobila koje koristi osumnjičeni, kada je pronađeno više pakovanja sa oko 550 grama opojne droge marihuana (Cannabis Sativa), oko 600 grama amfetamina i manja količina kokaina, pripremljene za dalju prodaju, kao i dvije digitalne vage. Tokom pretresa je kod osumnjičenog pronađena i jedna ručna bomba, tri pištolja i određena količina municije.

Nakon obavljenog pretresa Berković je lišen slobode, izvršena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku.