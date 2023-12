Predstava “Stand up comedy made in Bosnia” nasmijala tuzlansku publiku

“Stand up comedy made in Bosnia”, show koji su u petak navečer posljednji put u tandemu nakon 10 godina igranja izveli Hazim Mujčinović i Filip Andronik, publika je BKC Tuzla nagradila gromoglasnim aplauzom i ovacijama, baš kako je to bilo proteklih godina širom Evrope.

Filip Andronik i Hazim Mujčinović proputovali su i svojim show-om nasmijali sve od Vardara preko Alpi, Shengena, Dubaija…, a krenuli su iz Tuzle jedne septembarske večeri gdje od tada više nisu nastupali.

Predstava Stand up comedy made in Bosnia nastala je 2013. godine kao projekat dva pionira ove vrste scenskog izvođenja.