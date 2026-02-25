Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale u Tuzli

Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale u Tuzli bili su povod za sastanak u Gradskoj upravi, gdje je gradonačelnik Zijad Lugavić razgovarao sa studentima Odsjeka za biologiju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i njihovom mentoricom.

Studenti Fatima Šakušić, Dino Mujić i Salih Mehinović, zajedno sa profesoricom Elvirom Hadžiahmetović Juridom, predstavili su dosadašnje nalaze istraživanja koje provode u okviru projekta servisnog učenja usmjerenog na lokalnu zajednicu. Istraživanje se realizuje u saradnji sa Međunarodno udruženje Interaktivna otvorena škola, a u aktivnosti je uključeno 13 studenata druge godine biologije.

Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale obuhvataju analizu ekoloških parametara i procjenu trenutnog stanja ovog vodotoka, koji ima poseban značaj za Tuzlu. Studenti kroz praktičan rad prikupljaju podatke sa terena, obrađuju ih i definišu prijedloge mjera koje bi mogle doprinijeti unapređenju zaštite okoliša.

Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti zajedničkog djelovanja, kao i konkretni koraci koji bi mogli biti poduzeti s ciljem očuvanja rijeke Jale kao važnog prirodnog resursa. Naglašena je potreba sistemskog pristupa zaštiti okoliša, ali i uključivanja mladih stručnjaka u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Studenti i mentorica zahvalili su gradonačelniku i predstavnicima Gradske uprave na prijemu i spremnosti da saslušaju njihove prijedloge. Kako je istakao Dino Mujić, posebno im znači što je njihov rad prepoznat i ozbiljno shvaćen, te što postoji spremnost da se već radi na rješavanju uočenih problema uz podršku daljem istraživačkom angažmanu.

Predstavljeni rezultati projekta o stanju okoliša rijeke Jale potvrđuju da akademska zajednica može imati važnu ulogu u rješavanju lokalnih izazova, dok Grad Tuzla nastavlja pružati podršku inicijativama mladih koje doprinose unapređenju kvaliteta života i zaštiti prirodnih resursa.

