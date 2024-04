Premijera monodrame sa dva lica “Tri riječi” 20. aprila u BKC Tuzla

Monodrama sa dva lica pod nazivom “Tri riječi”, premijerno će biti odigrana na kamernoj sceni Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli 20. aprila 2024. godine, najavljeno je na danas održanoj press konferenciji koju su organizovali koproducenti predstave Bosanski kulturni centar TK, Udruženje Eminent i Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.

Predstava je nastala po motivima dvije pripovijetke Antona Pavloviča Čehova: “Šala” i “Dama s psićem”, a na scenu je donose Damir Mahmutović, magistar umjetnosti, glumac i Elvis Sivčević, magistar klasične gitare.

Kako su danas istakli glavni protagonisti predstave, kroz dramaturšku obradu dvije pripovijetke u fokusu predstave je ljubav za kojom se pripovjedač naizmjenično i nostalgično vraća u prošlost, od one iz dalekog djetinjstva, pa do one bliže iz zrelije životne dobi.

„ Upravo ono što smo i govorili svo vrijeme je, da će se svi, nadam se svi, prepoznati u ove dvije pripovijetke u ovim pjesmama koje smo mi odabrali. Vrlo nježno, vrlo emotivno vratiti u neke godine, u neka sjećanja. To je, ja mislim, jedan od osnovnih razloga da dođu, da posjete.“, istakao je Damir Mahmutović, režiser i dramaturg predstave.

„Bosanski kulturni centar u ovoj priči je i producent i koproducent projekta. Nadamo se da će ova predstava živjeti u više sezona, ovo j 24/25. sezona, a mi se nadamo da ćemo ići tamo do 29. sa ovom istom predstavom, sa ovom istom postavkom.“, istakao je Hazim Mujčinović, stručni saradnik za produkciju u JU BKC TK.

“Moram istaći da sam uživao u radu na predstavi, u svakom koraku sa kojim je ona nastajala, posebno jer sam radio sam mojim prijateljem Damirom Mahmutovićem, koji je znalački izabrao motive iz dvije pripovjetke Antona Pavloviča Čehova a od čega smo stvorili jedan novi izvođački koncept. Ovaj projekt mi je poseban izazov, jer je zahtjevan, posebno što u ovom obliku nije izveden u Bosni i Hercegovini.” , istakao je Elvis Sivčević.

Na predstavi je više od mjesec dana skoro svakodnevno rađeno u Bosanskom kultunom centru TK, koji je realizacijom ovog projekta još jednom dokazao opravdanost svoje platforme umrežavanja pojedinaca, udruženja i institucija s ciljem stvaranja novih vrijednosti u kulturi.

„Mislim da publika neće samo uživati, ne samo da će se smijati, ne samo da će se oplemeniti na samoj predstavi. Mislim da će svima nama dati neku novu mogućnost, ako se odvaže da dođu.“ – poručila je prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju UNTZ.