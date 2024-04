Premijera predstave “Tri riječi” 20. aprila u BKC Tuzla, ulaz uz besplatnu rezervaciju

Premijera monodrame sa dva lica “Tri riječi”, nastale po motivima dvije pripovijetke Antona Pavloviča Čehova na sceni BKC TK bit će izvedena u subotu 20. aprila u 19.30 sati.

Mnoštvo emocija kroz monološku formu muzikom i pjesmom u jedinstvenom izvođačkom konceptu na scenu će donijeti Damir Mahmutović, magistar umjetnosti, glumac i Elvis Sivčević, magistar klasične gitare.

Kroz dramaturšku obradu dvije pripovijetke, pripovjedač u fokus stavlja ljubav i naizmjenično i nostalgično se vraća u prošlost, od one iz dalekog djetinjstva, pa do one bliže iz zrelije životne dobi. Sva osjećanja, koja je nemoguće reći, kroz predstvu traže da se otpjevaju uz gitaru u trenucima kada to od pripovjedača zatraži duša, što priči daje važan muzički element, a predstavi posebnu volšebnost.

Upravo to je dio zaokruženog redateljskog i dramaturškog koncepta pozorišnog djela sa songovima u kojem su, kroz monološku formu muzikom i pjesmom iskazane sve emocije koje muče dušu, ali isto tako daju i naročitu draž riječima ljubavi.

Predstava “Tri riječi” će premijerno biti izvedena u subotu 20. aprila u 19.30 na Kamernoj sceni BKC TK. Broj mjesta za primijeru je ograničen na 100 posjetitelja, a besplatnu pozivnicu je moguće rezervisati u Marketing službi BKC TK na broj telefona 035 311 070, svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

Koproducenti predstave su Bosanski kulturni centar TK, Udruženje Eminent i Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli. Režiju i dramaturgiju potpisuje Damir Mahmutović, odabir Muzike Elvis Sivčević i Damir Mahmutović, scenografiju Hari Ejubović, kostimografiju i grafički dizajn Maja Dedić, a produkciju Hazim Mujčinović.